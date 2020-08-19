Среда, 19 Августа 2020 17:01

АрмИнфо. Во время апрельской войны 2016 года в Азербайджане находились инструкторы из Турции и Израиля. Об этом 19 августа в ходе пресс-конференции заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

Третий президент заявил, что в Азербайджане за несколько дней до войны уже находились специалисты из других стран. <Однозначно, данные специалисты находились в Азербайджане в дни войны и до нее. Есть подтвержденные сведения о том, что в это время в Азербайджане находились турецкие и израильские инструкторы>,- заметил Саргсян.

Он заметил, что, таким образом становится очевидно, что Турция разделяет цели Азербайджана. <Как вы помните, единственным государством, которое не осудило боевые действия, развязанные в апреле 2016 года Азербайджаном, была Турция. Однако, сказать точно, участвовали ли данные инструкторы в разработке плана наступления азербайджанской армии я сказать не могу>, - заявил третий президент Армении