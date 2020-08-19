Среда, 19 Августа 2020 16:57

АрмИнфо.По итогам второго квартала 2020 года объем нераспределенной прибыли банка ВТБ (Армения) составил 1,7 млрд драмов, что в 3,6 раза превышает результат апреля-июня прошлого года. Банк занимает третье место среди банков Армении по объему нераспределенной прибыли и первое – по динамике роста данного показателя.



Среди факторов, которые обеспечили банку лидирующие позиции на рынке − рост кредитного портфеля физических лиц. За второй квартал он увеличился на 6,2% и составил 180 млрд драмов. Также положительный результат обеспечило активное развитие комиссионных продуктов и транзакционного бизнеса за счет растущего количества активных карт (380 тыс. шт.), в том числе зарплатных карт (95 тыс. шт.).

Общий оборот по картам за отчетный период вырос на 10% и составил 74,8 млрд драмов.

о втором квартале банк ВТБ (Армения) продолжил активную работу в рамках государственных программ и занял первое место среди банков РА по объему выплат с показателем 38,7 млрд драмов, что на 23% превышает результат аналогичного периода прошлого года.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2020 года операционный доход от обслуживания юридических лиц увеличился на 27%, при этом чистый процентный доход увеличился на 71%.

В настоящее время банк обладает самой широкой сетью филиалов и банкоматов на территории Армении. Количество отделений составляет 73, из которых 28 находятся в Ереване и 45 – в регионах. Общее число банкоматов по итогам второго квартала достигло 193, из которых 91 установлены в Ереване и 102 – в регионах. В планах банка – расширить сеть устройств самообслуживания до конца года до 230 штук. Количество зон самообслуживания 24/7 по итогам второго квартала достигло 30.



«Банк демонстрирует высокие финансовые результаты благодаря системному развитию в последние годы по всем направлениям.

В частности, за последние два года мы увеличили объем розничного кредитного портфеля в 2,5 раза, открыли ряд программ автокредитования с крупными дилерами, активно развиваем дистанционные каналы обслуживания. В корпоративном блоке проведена успешная работа с проблемными активами и их реализация, обеспечен рост кредитования малого бизнеса. В казначействе мы достигли хороших результатов за счет создания ряда инвестиционных инструментов − реализовали услугу брокериджа и доступ к биржевым торгам совместно сВТБ Капитал Брокер», − отметил генеральный директор-председатель директората банка ВТБ (Армения) Иван Телегин.



Подробную информацию можно найти на официальном сайте банка www.vtb.am или позвонив в контактный центр по номеру 87-87.