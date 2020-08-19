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 Среда, 19 Августа 2020 16:42

В Посольстве Казахстана в Армении состоялась он-лайн презентация книг Абая на армянском языке

В Посольстве Казахстана в Армении состоялась он-лайн презентация книг Абая на армянском языке

АрмИнфо.19 августат.г. в Ереване состоялась презентация в режиме видеоконференции сборника «Абай-175», состоящего из двух книг - «Слова назидания» («Қара сөздер»)Абая и романаМухтараАуэзова «Путь Абая»(в обновленной редакции)на армянском языке, приуроченная к175-летию великого казахского поэта и мыслителя.

Данный «литературный диптих» был подготовлен и издан в рамках программы «Руханижаңгыру» под эгидой Посольства Республики Казахстан в Армении и при содействии Ереванского государственного университета (ЕГУ) и издательства «БЗЕЗ».

Открывая мероприятие,Посол Казахстана в Армении Т.Уразаевотметил, что роман «Путь Абая» МухтараАуэзова впервые на армянском языке издавался в далеком 1952 году и уже стал библиографической редкостью. Нынешнее обновленное, второе издание на армянском языке, подготовлено творческой группой в новой языковой редакции, более созвучной современным нормам армянского языка, с добавлением историко-филологических примечаний редакторов.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта А.Мартиросян в своем приветственном слове заявил,что Абай является первым и непревзойденным светским философом в казахской степи, в которой преобладало исламское мировоззрение, подготовив менталитет народа для грядущейдействительности. А литературноетворчество Абая произвело большое впечатление своим универсализмом и уникальностью одновременно.

«Абай мне близок своим мировоззрением, своей философией. В своих идеях и произведениях ему удалось связать условные Запад и Восток», -высказался наканунедепутат Национального Собрания, член группы дружбы «Армения-Казахстан»А.Абовян.

Заместитель председателя Союза писателей Казахстана Бауыржан Жакып акцентировал внимание участников на «Словах назидания» Абая, которые впервые были переведены  на армянский язык, тем самым дав возможность читателям в Армении и многомилионной армянской диаспоре в мире познакомиться с философской прозой великого казахского поэта и мыслителя.

Посол по особым поручениям МИД РК Батырхан Курмансеит, поблагодарив армянскую сторону за кропотливую работу над переводами Абая, отметил практическую ценность сборника, который, «в будущем станет ценным учебным материалом для представителей армянских научных и студенческих кругов, а также интересным литературным произведением для широкой армянской читательской аудитории».

Над книгами трудились армянские и казахстанские специалисты: так, перевод осуществляли тюрколог, профессор Александр Сафарян, переводчик АрманСафарян, поэт-переводчик ВаружанХастур. Они же работали над обновлением редакции романа «Путь Абая». Иллюстратором книг выступил современный казахстанский художник, архитектор НурланБуранбаев.

В ближайшее время сборник будет доставлен в ведущие библиотеки и университеты Армении, а также в казахстанские научные организации,фонды, ВУЗЫ. Также, осенью планируется выпуск версии сборника «Абай-175»на армянском языке для электронных платформ- Kindle, iOS и Android.

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