Среда, 19 Августа 2020 14:33

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян коснулся своего заявление сделанного в 2016 году в Германии о том, что армянские солдаты воевали оружием 80-ых годов.

В ходе пресс-конференции Саргсян отметил: <Я имел ввиду то, что несмотря на то, что Азербайджан вооружается до зубов, и члены Минской группы ОБСЕ закрывают на это глаза, армянская армия способна защитить свою родину. Как вы помните, в том году в ОБСЕ председательствовала Германия>.

После чего, третий президент Армении предложил журналистам уточнить, есть ли в мире армия, в которой нет оружия 80-ых. <Взять хотя бы пример США или Израиля. Там есть подобное оружие. Скажу вам даже более того, в сегодняшнем арсенале армянской армии также почти все стрелковое оружие было произведено в 80-ых годах. В нашей армии также есть и оружие, которое было произведено в 40-ых и 50-ых годах>, - подчеркнул Саргсян.