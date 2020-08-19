Среда, 19 Августа 2020 14:26

АрмИнфо. Апрельская война была не просто войной. Об этом 19 августа на пресс-конференции заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

Он отметил, что данная война оказала колоссальное воздействие на внутреннюю, и на внешнюю политику в стране. <Апрельские события также повлияли на переговорный процесс по арцахскому конфликту и были связаны с безопасностью Арцаха. Это очень важный вопрос>,- подчеркнул Саргсян.

В тоже время, третий президент Армении заявил, что сегодня вероятность войны очень велика. По словам последнего, все это связано с тем, что в стране и вокруг неё происходят события, которые связаны с апрельскими событиями. <К сожалению, мне кажется, что переговорный процесс зашёл в тупик. События, произошедшие в Тавуше, также не способствуют установлению мира. Именно поэтому мне кажется, что вероятность войны очень велика>,- заметил Саргсян.