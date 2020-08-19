Среда, 19 Августа 2020 14:02

АрмИнфо. По случаю акции жителей общины Гегамасар проведенной 18 августа касательно эксплуатации Сотского месторождения, компания GeoProMining Gold заявляет, что выдвигаемые жителями общины экологические претензии к компании беспочвенны и что состояние окружающей среды близ Сотского рудника постоянно находится под мониторингом специализированных институтов, под контролем компетентных госорганов и инспекций.Сотское месторождение эксплуатируется согласно требованиям стандартов безопасности и экологическим нормам.

Компания призывает жителей общины не спекулировать экологическими темами в личных или иных целях.

С целью прояснения реальной ситуации компания намерена представить широкой общественности следующую аргументацию и факты.

Считаем необходимым заявить, GeoProMining Goldв рамках требования законодательства РА, ежемесячно заказывает аккредитованным учреждениям мониторинг воздуха, воды и почвы в общинах воздействия (в Гегаркуникском и Араратском регионах). Все результаты ежемесячных мониторингов приняты во внимание и опубликованы на официальном сайте Министерства окружающей среды. Необходимо также отметить, что по требованию жителей села Сотк (общины Гегамасар),в 2019 году был заключен договор с ГНКО «Национальный Центр контроля и предотвращения заболеваний» по предмету контроля качества питьевой воды.

Более того, с текущего года Компания приступает к масштабному экологическому мониторингу в общинах воздействия, где точки мониторинга будут определять органы местного самоуправления в лице представителей местного населения.

Компания также заявляет, что с 2018-2019 гг. сотрудничает с лицензированными медицинскими учреждениями на предмет предоставления бесплатного медицинского обследования для жителей общин воздействия. В результате проведенных медицинских обследований было представлено профессиональное заключение о том, что выявленные среди жителей заболевания никак не связаны с деятельностью активов компании.

Kомпания считает необходимым отметить, что выполняет все инвестиционные, налоговые и социальные обязательства перед государством. GeoProMining Gold является четвертым налогоплательщиком в стране, а в местный бюджет общины Гегамасар ежегодные выплаты в виде налогов составляютпорядка 80 млн.драм.

Кроме предусмотренных законодательством РАтребований, компания периодически реализует множество социальных и благотворительных проектов в общинах воздействия, которые не раз освещались вСМИ.