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 Среда, 19 Августа 2020 14:02

GeoProMining Gold считает обвинения жителей Гегамасар безпочвенными

GeoProMining Gold считает обвинения жителей Гегамасар безпочвенными

АрмИнфо. По случаю акции жителей общины Гегамасар проведенной 18 августа касательно эксплуатации Сотского месторождения, компания GeoProMining Gold заявляет, что выдвигаемые жителями общины экологические претензии к компании беспочвенны и что состояние окружающей среды близ Сотского рудника постоянно находится под мониторингом специализированных институтов, под контролем компетентных госорганов и инспекций.Сотское месторождение эксплуатируется согласно требованиям стандартов безопасности и экологическим нормам.

Компания призывает жителей общины не спекулировать экологическими темами в личных или иных целях.

 С целью прояснения реальной ситуации компания намерена представить широкой общественности следующую аргументацию и факты.

  1. Считаем необходимым заявить, GeoProMining Goldв рамках требования законодательства РА, ежемесячно заказывает аккредитованным учреждениям мониторинг воздуха, воды и почвы в общинах воздействия (в Гегаркуникском и Араратском регионах). Все результаты ежемесячных мониторингов приняты во внимание и опубликованы на официальном сайте Министерства окружающей среды. Необходимо также отметить, что по требованию жителей села Сотк (общины Гегамасар),в 2019 году был  заключен договор с ГНКО «Национальный Центр  контроля и предотвращения заболеваний» по предмету контроля качества питьевой воды.

Более того, с текущего года Компания приступает к масштабному экологическому мониторингу в общинах воздействия, где точки мониторинга будут определять органы местного самоуправления в лице представителей местного населения.

 

  1. Компания также заявляет, что  с 2018-2019 гг. сотрудничает с лицензированными медицинскими учреждениями на предмет предоставления бесплатного медицинского обследования для жителей общин воздействия. В результате проведенных медицинских обследований было представлено профессиональное заключение о том, что выявленные среди жителей заболевания никак не связаны с деятельностью активов компании.

 

  1. Kомпания считает необходимым отметить, что выполняет все инвестиционные, налоговые и социальные обязательства перед государством. GeoProMining Gold является четвертым налогоплательщиком в стране, а в местный бюджет общины Гегамасар ежегодные выплаты в виде налогов составляютпорядка 80 млн.драм.

Кроме предусмотренных законодательством РАтребований, компания периодически реализует множество социальных и благотворительных проектов в общинах воздействия, которые не раз освещались вСМИ.

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