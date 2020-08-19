Среда, 19 Августа 2020 13:51

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание всемирно известному рок­музыканту, солисту группы Deep Purple Иену Гиллану по случаю его 75- летия.

Как сообщает пресс-служба президента, в своем послании он в частности отметил: <Вы творите более 50 лет и являетесь одним из тех редких артистов, которым поклоняются несколько поколений. Я знаю, что альбом Deep Purple, выпущенный в начале августа, занимает первые места в разных странах, что является очередным доказательством неиссякаемого таланта и энергии вас и ваших друзей. Я благодарен вам за то, что вы являетесь другом нашей страны с 1990 года. С теплотой вспоминаю нашу встречу, состоявшуюся в июне 2019 года в Ереване, и буду рад видеть вас снова в Армении>.