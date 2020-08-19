Среда, 19 Августа 2020 13:42

АрмИнфо.Международный фестиваль анимационных фильмов и комиксов <РеАнимания> присоединяется к работе по пичингу и развитию анимационных проектов VI Международного анимационного кинофестиваля в Анси (AIAFF) и Saqanima Georgian Animators Association.

Как сообщает пресс-служба <РеАнимании>, данный шаг предоставляет уникальную возможность армянским производителям анимационных фильмов представить свой проект в рамках указанного проекта. Соответствующие работы будут осуществляться в онлайн-формате. Свои анимационные проекты можно представить на суд <РеАнимании>, и после их изучения, 6 из них будут отобраны экспертами AIAFF. Продюсер данного фестиваля в Грузии с 28 сентября по 2 октября проведет 5-дневный тренинг для кинопроизводителей. Курсы затронут темы сценариев проектов, производственных работ, маркетинга, составления бюджета и приобретения других профессиональных знаний. По итогам работы один лучший проект будет выбран экспертами AIAFF для участия в кинорынке фестиваля в июне 2021 года. Автор лучшего проекта от AIAFF получит возможность бесплатной аккредитации, а <РеАнимания> будет содействовать поездке победителя в Анси.

Информация о необходимых документах представлена на официальном сайте фестиваля <РеАнимания>. Последний срок участия в программе - 14 сентября. Представляемый проект не должен быть частью учебной программы, и не может быть заранее приобретен телевидением. Заявки можно отправить на электронный адрес applications@reanimania.com.