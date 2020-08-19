Среда, 19 Августа 2020 12:49

АрмИнфо.Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы г. Шымкента и Жамбылской области», - написал в Facebook Берик Уали.

Как отметил пресс-секретарь Президента, текст выступления Главы государства на совещании будет опубликован на сайте akorda.kz.



