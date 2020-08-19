Среда, 19 Августа 2020 12:31

АрмИнфо.В ходе первого этапа специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Эшелон-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области специалисты приступили к развертыванию материально- технического района.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, с получением директивы должностные лица пункта управления МТО КСОР ОДКБ приступили к выработке замысла организации материально-технического обеспечения при проведении совместной операции. В ходе работы апробируются новые алгоритмы работы групп управления материально- техническим обеспечением.

Специалисты оборонных ведомств государств - членов ОДКБ во взаимодействии с подразделениями МТО Южного военного округа в полевых условиях выполнили нормативы восполнения расхода боеприпасов в районе ожидания, развертывания района массовой заправки техники в целях восполнения расхода горючего в ходе марша, развертывания банно-прачечного комбината с применением комплектов полевой прачечной ППП-60 и передвижной полевой бани ППБ-32, подвижного хлебозавода. На полигоне военнослужащие развернули полевой склад горючего ПСГ-600 и приступили к заправке горючим транспорта, задействованного в учении.

Совместно с подразделениями отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЮВО развернули комплексный район ремонта и восстановления автомобильной и бронетанковой техники. Для осуществления оперативного подтверждения безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения специалисты МТО подготовили к работе подвижную полевую ветеринарно-санитарную лабораторию.

В учении под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова принимают участие воинские контингенты государств - членов Организации и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего привлекаются около 1 тыс. военнослужащих и порядка 250 единиц техники.