Среда, 19 Августа 2020 12:08

АрмИнфо.В Армении закон, направленный на борьбу с криминальной cубкультурой, на практике работает. Об этом написал министр юстиции РА Рустам Бадасян на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что, несмотря на то, что прошло мало времени с начала практического применения закона, становится ясно, что на законодательном уровне не имеется никаких проблем. <Он исходит из международного опыта, и на этом уровне нет каких-либо препятствий. Уверен, что в ближайшее время будут новые разоблачения>, - отметил он.

Напомним, что в прошлом году были внесены поправки в Уголовном и в Уголовно-процессуальном кодексах. Законодательный пакет определяет понятие криминальной субкультуры и ответственность в тех случаях, если гражданин на добровольной основе становится ее частью, вступая в ту или иную группу, имеющую криминальную направленность. Под криминальной субкультурой понимается группа лиц с уголовными рангами и межличностными иерархическими отношениями, которые действуют в соответствии с установленными и признанными ими же правилами поведения, не соответствующие правилам поведения, установленным государством или законом.

Участие в преступной группировке будет наказываться законом в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией или же без конфискации имущества. После законодательных изменений имел место ряд случаев задержания <воров в законе> и членов преступных группировок.