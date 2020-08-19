Среда, 19 Августа 2020 11:58

АрмИнфо. По данным на 11:00 19 августа, в Армении выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 244 пациента.

В общей сложности, в республике было подтверждено 42056 случаев коронавируса, выздоровели 35226 человека, скончались 833. За последние сутки болезнь унесла жизнь 70-летней женщины, страдавшей сопровождающими хроническими заболеваниями.

За минувший день были зафиксированы также 4 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 249.

На данный момент фактическое лечение получают 5748 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 188567 тестов на коронавирус (из них 1906 - за последние сутки).