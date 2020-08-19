Среда, 19 Августа 2020 11:57

АрмИнфо. Сборные команды ВС Армении отправились в Москву для участия в соревнованиях, в рамках "Армейских международных игр-2020", которые пройдут с 23 августа по 5 сентября в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Как сообщает пресс-служба МО РА, торжественная церемония открытия игр состоится 23 августа. Игры пройдут в Костроме, Саратове, Пензе и Бресте.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз на территории 5 государств вместо 11 изначально планировавших принять соревнования. Финальные состязания АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября.

Изначально, в этом году планировалось провести 30 конкурсов на территории 11 государств (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия, Россия, Узбекистан и Шри-Ланка). В связи с невозможностью ряда государств- соорганизаторов провести часть конкурсов на своей территории из-за коронавирусной инфекции география проведения игр уменьшилась. От проведения игр отказались Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Шесть конкурсов будут проведены на территории четырех государств: "Воин мира" - в Армении, "Кубок моря" - в Азербайджане, "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж" - в Белоруссии, "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль" - в Узбекистане. Остальные 24 конкурса пройдут на территории России.

При подготовке к играм действуют строгие медицинские требования по карантину и тестированию участников. Вся подготовка к конкурсам исключительно на открытом воздухе, а размещение команд - вдали от населенных пунктов.

В военных округах дополнительно создан резерв автономных полевых лагерей на случай массового заражения среди личного состава.