Arminfo.info




﻿
 Среда, 19 Августа 2020 11:57
Марианна Мкртчян

Сборные команды ВС Армении отправились в Москву для участия АрМИ-2020

Сборные команды ВС Армении отправились в Москву для участия АрМИ-2020

АрмИнфо. Сборные команды ВС Армении отправились в Москву  для участия в соревнованиях, в рамках "Армейских международных игр-2020", которые пройдут с 23 августа по 5 сентября в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Как сообщает пресс-служба МО РА, торжественная церемония открытия игр состоится 23 августа. Игры пройдут в Костроме, Саратове, Пензе и Бресте.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз на территории 5 государств вместо 11 изначально планировавших принять соревнования. Финальные состязания АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября.

Изначально, в этом году планировалось провести 30 конкурсов на территории 11 государств (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия, Россия, Узбекистан и Шри-Ланка). В связи с невозможностью ряда государств- соорганизаторов провести часть конкурсов на своей территории из-за коронавирусной инфекции география проведения игр уменьшилась. От проведения игр отказались Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Шесть конкурсов будут проведены на территории четырех государств: "Воин мира" - в Армении, "Кубок моря" - в Азербайджане, "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж" - в Белоруссии, "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль" - в Узбекистане.  Остальные 24 конкурса пройдут на территории России.

При подготовке к играм действуют строгие медицинские требования по карантину и тестированию участников. Вся подготовка к конкурсам исключительно на открытом воздухе, а размещение команд - вдали от населенных пунктов.

В военных округах дополнительно создан резерв автономных полевых лагерей на случай массового заражения среди личного состава.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Министр окружающей среды сообщил, что 20 августа стартует программа по восстановлению запасов рыбы в озере СеванМинистр окружающей среды сообщил, что 20 августа стартует программа по восстановлению запасов рыбы в озере Севан
Эдмон Марукян утверждает, что после прихода к власти Никол Пашинян тайно удвоил зарплаты министров и губернаторовЭдмон Марукян утверждает, что после прихода к власти Никол Пашинян тайно удвоил зарплаты министров и губернаторов
Серж Саргсян: Россия оказала Армении огромную поддержку, и обвинять ее в провоцировании войны недопустимоСерж Саргсян: Россия оказала Армении огромную поддержку, и обвинять ее в провоцировании войны недопустимо
Журналистские организации требуют призвать к ответственности препятствующих работе СМИ полицейскихЖурналистские организации требуют призвать к ответственности препятствующих работе СМИ полицейских
Армен Саркисян встретился с интеллигенциейАрмен Саркисян встретился с интеллигенцией
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Поиск по дням

2013 , 2014