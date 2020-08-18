Вторник, 18 Августа 2020 21:27

АрмИнфо. Фракция <Мой шаг> уважает решение бывшего кандидата на должность судьи Конституционного суда Ваграма Аветисяна об отказе участвовать в выборах на должность судьи КС. Об этом 18 августа в беседе с журналистами заявила глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц.

На замечание журналистов о том, что Аветисян принял данное решение именно после встречи с депутатами от фракции <Мой шаг>, так как считал нереалистичным возможность получить 80 голосов, Макунц заявила, что встреча с ним была такой же, как и со всеми другими кандидатами.

<Безусловно, в ходе встречи с различными кандидатами мы задаем им довольно острые вопросы. Депутаты могут уточнять все вопросы, которые их волнуют. Возможно Ваграма Аветисяна смутило именно это>, - подчеркнула глава фракции. На вопрос есть ли у правительства новый кандидат на должность судьи КС Макунц заявила, что фракции об этом не известно.

Отметим, что 17 августа экс-кандидат в судьи Конституционного суда Армении Ваграм Аветисян представил председателю Национального Собрания РА заявление об отзыве своего согласия касательно избрания на данную должность. Аветисян заявил, что после встречи с депутатами от фракции <Мой шаг> он осознал, что подходы и представления части депутатов относительно роли Конституционного суда, аполитичности и независимости судьи КС не созвучны подходам и представлениям Аветисяна, а в некоторых случаях и неприемлемы для него. Таким образом, Аветисян заявил, что считает свое участие в голосовании нецелесообразным. Напомним, что ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12- ю годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей.

Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей. Правительство выдвинуло доктора юридических наук, профессора Ваграма Аветисяна. На общем собрании судей кандидатом в судьи КС был выдвинут председатель кассационного суда РА Ерванд Хундкарян. Президент выдвинул Артура Вагаршяна - доктора юридических наук, профессора