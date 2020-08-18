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 Вторник, 18 Августа 2020 19:50

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 19 августа

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 19 августа

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 2 на пр. Мясникяна, жилой дом 12 на улице 9 Мая;

11:00-15:00 жилые дома 11, 13, 15, 17 19, 21 на пешеходном переходе Атояна, жилые дома 76, 78 на улице Азатамартикнера и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 25 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 9, 47 на улице Амбардзумяна, жилой дом 7 на улице Ахбюра Сероба, жилые дома

1а, 1б, 1/1 на улице Грибоедова, жилые дома 15, 15а, 17 на улице Заряна, жилой дом 13 на улице Сундукяна, собственные дома на улицах Аргутяна, Гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на 2-ом переулке Маргаряна, жилой дом 12 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 6/2 в 3-ем квартале Давташена, жилой дом 10 на 2- ом переулке Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 14, 16 на улице Чехова, собственные дома на 1- ом переулке Чехова, собственные дома на улице Манташяна; собственные дома на улице 9 Мая, собственные дома на 1-ом переулке улицы Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 31 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 50 на улице Пушкина, жилые дома 27, 27а на пр. Маштоца, жилые дома 10, 14, 24 на улице Саряна, жилые дома 10, 13, 16 на улице Фрика, жилые дома 2-8 на улице Амиряна, собственные дома 6-45 на улице Бюзанда, собственные дома 18-45 на улице Кохбаци, ЗАО "Айкапал" на улице Бюзанда, жилой дом 10 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 14, 50/1 на улице Молдовакан во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 14 на улице Кочаряна, жилые дома 1 на улице Багяна, 1, 2, 4, 6 на 1-ом переулке Багяна, 1, 7, 9, 11, 13, 33 на 2-ом переулке Багяна, жилой дом 3 на улице Гюрджяна, жилые дома 18, 20, 22, 24 на пр.  Гая, школа N143 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3- ем Норкском массиве; жилой дом 1 на переулке Гюликевхяна в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 1 на улице Караханяна в 7-ом Норкском массиве; жилой дом 3 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилые дома 30 в квартале "Дурян", 5 в квартале "Ачарян" в Аване; жилой дом 2/4 во 2-ом микрорайоне Аван Аринджа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); подъезд 3 жилого дома 1 на улице Прошяна, жилой дом 21 на пр. Баграмяна, подъезд 4 жилого дома 7 на улице Сундукяна;

в Армавирской области:

10?00-15?00  села Айтаг и Ферик;

в Арагацотнской области:

11?00-16?00  села Ахдзк и Агарак;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, кварталы "Калер", "Болор охер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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