Вторник, 18 Августа 2020 19:47

АрмИнфо.На основании оперативных данных, полученных в результате масштабных мероприятий, в Управлении по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Главного управления Полиции РА, выявлены преступные схемы по отчуждению государственного имущества, в результате чего государству нанесен огромный ущерб на сумму около 1,361 млрд драмов.

Как передает пресс-служба Генеральной прокуратуры РА, в преступную схему оказался вовлеченным бывший министр градостроения РА, который в 2008 -2009 и 2014-2015г.г. с привлечением высокопоставленных должностных лиц и злоупотребляя служебным положением, по преступным схемам продали многочисленные объекты недвижимости, нанеся государству ущерб в 1,361 млрд драмов.

В частности, некое ООО в 2008 году в целях начала экономической деятельности обратилось в Министерство градостроения и научно-исследовательский институт сейсмоустойчивого строительства с предложением о продаже компании недвижимого имущества на улице Агароняна в Ереване площадью в 5840 кв.м. и земельный участок площадью в 3.5 га.

Затем занимавшee в то время должность министра градостроения лицо и группа ответственных лиц Министерства, злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований закона, начали процесс отчуждения без представления инвестиционной программы.

В результате, вместо оцененного по рыночной цене в 1.261 млрд драмов недвижимое имущество было продано всего за 661.4 млн драмов. В результате государству был нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму в 599,6 млн драмов. Одновременно в рамках тех же полномочий бывший министр градостроения при содействии работников того же ООО начал процесс отчуждения недвижимого имущества, принадлежащих институту сейсмоустойчивого строительства площади в 51,9 кв. м. в здании на улице Агаяна, 31,8 кв.м в здании по улице Лео, и 43.3 кв.м в здании по улице Аветисяна.

После этого на основании формальных договоров о купле-продаже переоформил это имущество на членов своей семьи, тем самым нанеся государству ущерб в 46,6 млн драмов. В рамках следственных мероприятий были выявлены и другие преступления. На основании полученных данных возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в 2014-2015г.г министром градостроения Армении был Нарек Саркисян, который в 2008 году занимал должность заместителя министра градостроения РА. В тот год эту должность занимал Вардан Варданян.