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 Вторник, 18 Августа 2020 19:47
Александр Аванесов

Бывший министр градостроения оказался вовлеченным в преступную схему по отчуждению  государственного имущества

Бывший министр градостроения оказался вовлеченным в преступную схему по отчуждению  государственного имущества

АрмИнфо.На основании оперативных данных, полученных в результате масштабных мероприятий, в Управлении по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Главного управления Полиции РА, выявлены преступные схемы по отчуждению государственного имущества, в результате чего государству нанесен огромный ущерб на сумму около 1,361 млрд драмов.

Как передает пресс-служба Генеральной прокуратуры РА, в преступную схему оказался вовлеченным бывший министр градостроения  РА, который в 2008 -2009 и 2014-2015г.г.  с привлечением высокопоставленных должностных лиц и злоупотребляя служебным положением,  по преступным схемам продали многочисленные объекты недвижимости, нанеся государству ущерб в 1,361 млрд драмов. 

В частности, некое  ООО в 2008 году в целях  начала экономической деятельности обратилось в Министерство градостроения и научно-исследовательский институт сейсмоустойчивого строительства с предложением о продаже компании недвижимого имущества на улице Агароняна в Ереване площадью в 5840 кв.м.  и земельный участок площадью в 3.5 га. 

Затем занимавшee в то время должность министра градостроения лицо  и группа ответственных лиц Министерства, злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований закона, начали процесс отчуждения без представления инвестиционной программы.  

В результате, вместо оцененного по рыночной цене в 1.261 млрд драмов недвижимое имущество было продано всего за 661.4 млн драмов. В результате государству был нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму в 599,6 млн драмов.  Одновременно в рамках тех же полномочий бывший министр градостроения при содействии работников  того же  ООО  начал процесс отчуждения недвижимого имущества, принадлежащих институту сейсмоустойчивого строительства площади в 51,9 кв. м. в здании   на улице Агаяна,  31,8 кв.м в здании по улице Лео,  и 43.3 кв.м в здании по улице Аветисяна.  

После этого на основании формальных договоров о купле-продаже переоформил это имущество на членов своей семьи,  тем самым нанеся государству ущерб в 46,6 млн драмов.   В рамках следственных мероприятий были выявлены и другие преступления.  На основании полученных данных возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в 2014-2015г.г министром градостроения Армении был Нарек Саркисян, который в 2008 году занимал должность заместителя министра градостроения РА.  В тот год эту должность занимал Вардан Варданян.

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