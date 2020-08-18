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 Вторник, 18 Августа 2020 19:47
Александр Аванесов

Обсуждены перспективы развития в Армении позитронно-эмиссионной томографии

Обсуждены перспективы развития в Армении позитронно-эмиссионной томографии

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян 18 августа провёл рабочую встречу с директором Национального центра онкологии им.  В.А. Фанарджяна Нареком Манукяном, директором центра <Производство радиоизотопов> Оганесом Зограбяном, консультантом по онкологии Минздрава Хайкуи Гекчян и другими специалистами.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, в июне этого года в Центре производства радиоизотопов впервые в Армении была проведена

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ / КТ). Последнее является очень необходимым исследованием, чтобы держать под контролем диагностику и лечение рака.  Обсуждались возможности увеличения доступности услуги, развития центра, а также возможность сооплаты государством и размещения госзаказа.

<Стоит иметь руководящие принципы для глобального использования, процедуры повышения профессиональной квалификации врачей, включая позитронно-эмиссионную томографию>, - сказал Арсен Торосян.

Министр также поинтересовался, какой процент больных онкологическими заболеваниями будет проходить обследование в случае размещения госзаказа. Специалисты говорят, что по предварительным оценкам, количество таких пациентов составляет более 40%, это будет выяснено в ближайшее время.

<Я ожидаю, что в ближайшее время у нас будут четкие расчеты, чтобы понимать, сколько пациентов мы можем обслуживать ежегодно в рамках госзаказа>, - сказал министр.

В конце встречи директор центра Ованес Зограбян сказал, что ведутся переговоры об организации экспорта изотопов.

Отметим, что ранее правительственным решением был ликвидирован Центр лучевой терапии.  Строительство центра началось параллельно со строительством центра радиоизотопов, которые призваны были стать базовыми структурами Центра превосходства в области онкологии. Решение о строительстве Центра превосходства было принято правительством РА в октябре 2010 года.  Проект реализовывался на кредитные средства Всемирного банка.  На реализацию программы было инвестировано 2,2 млрд драмов бюджетных средств и $4 млн кредитных ресурсов, из которых погашено ровно $2 млн.  Работы выполнены на 95%. Проект предусматривалось реализовать в три этапа, в рамках которых планировалось наладить производства радиоизотопов и создать Центр молекулярной профилактики, после чего планировалось создать Центр по предоставлению амбулаторных услуг в области лучевой терапии, а также (при наличии частного инвестора) хирургического и химиотерапевтического центра. Первый этап программы по производству радиоизотопов уже завершен.  Предусматривалось, что Центр  будет обслуживать минимум 1000 пациентов, еще около 400 пациентов смогут проходить  брахитерапию, столько же человек - диагностику. Центр создавался по инициативе Национального фонда конкурентоспособности Армении в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Фондом и бельгийской компании Global Medical Solutions.  Он получил оборудование на сумму в 2.5 млн. евро, а также техническое содействие в рамках сотрудничества с бельгийской компанией IBA.  Согласно статистическим данным, ежегодно в Армении 2700 людей  становятся инвалидами в результате онкозаболеваний, из-за чего экономика несет убытки,  превышающие 75 млн. драмов ежегодно. На диспансерном лечении в  Армении находятся около 32 тысяч онкологических больных.   

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