Вторник, 18 Августа 2020 19:32

АрмИнфо."С воодушевлением слежу за слухами, распространяемыми некоторыми СМИ, обслуживающими бывших коррумпированных чиновников, о моей мнимой отставке", - написал мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в Facebook.

По его словам, реакция некоторых групп на эти слухи еще более забавна, группы, которые в рамках своего ограниченного мышления пытались с первого дня помешать нашей нормальной работе. <Уважаемые

граждане, вы, кто все эти месяцы были нашими сторонниками и сторонниками нашей команды, можете быть уверены, что полученное от вас голоса, будучи большой честью, также является большой ответственностью. Поэтому мы вместе и впредь будем до конца служить на благо нашего города в целях претворения в жизнь провозглашенных революцией ценностей.

Вместе мы шаг за шагом решаем и продолжим решать поставленные перед нами задачи, а разочарованным предлагаю выбрать другие области для продвижения своих личных и групповых интересов", - написал мэр армянской столицы.