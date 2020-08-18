Вторник, 18 Августа 2020 17:29

АрмИнфо. Опубликовано новое решение коменданта Армении по чрезвычайному положению Тиграна Авиняна относительно смягчения ограничений в стране. Об этом Авинян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Таким образом, с 15 сентября будут открыты общеобразовательные учреждения. С 1 сентября на очное обучение начнут ходить только студенты-бакалавры 1 курса, в отношении остальных студентов будет применяться гибридное обучение (дистанционное и практическое).

В тоже время сохранятся ограничения на внешкольные занятия спортом и на деятельность различных кружков. Театрально-концертные мероприятия и показы фильмов должны осуществляться на открытых площадках. Также введены нормы для библиотек и музеев, неформального образования, театральных, кинематографических и других культурных мероприятий, для аэропортов и авиапассажиров.

Впредь телеведущие могут не одевать в эфире маски, в том случае, если в ходе телевизионных передач в телевизионном павильоне находятся одни или со специалистами, осуществляющими сурдоперевод во время трансляции телепередач.

Также впредь за одним столом в ресторане или кафе могут сидеть по 8 человек, тогда как ранее число собравшихся за одном столом не должно было превышать 5 человек. Также на открытых территориях в ресторанах предоставляется возможность исполнения живой музыки.