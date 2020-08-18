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 Вторник, 18 Августа 2020 16:21
Ани Мшецян

Дело экс-министра Гагика Хачатряна и его племянника Карена Хачатряна направлено в суд

Дело экс-министра Гагика Хачатряна и его племянника Карена Хачатряна направлено в суд

АрмИнфо Уголовное дело возбужденное в отношении экс-министра финансов Гагика Хачатряна и его племянника Карена Хачатряна передано в суд. Дело будет вести судья суда первой инстанции Еревана Артур Мкртчян.

Отметим, что Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД) были задержаны 27 августа. Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по 308 (Злоупотребление служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям -Ред.), 179 (Присвоение или растрата в особо крупных размерах - Ред.), 38-179 (Содействие в присвоении - Ред.) и 314 ( Должностной подлог - Ред) статьям УК РА.

В свою очередь Карену Хачатряну предъявлено обвинение по 179 (Присвоение или растрата в особо крупных размерах - Ред.) и 314 (Должностной подлог - Ред) статьям УК РА. Оба они были задержаны, а затем - арестованы в конце августа прошлого года.  Согласно предварительной информации, в КГД были зарегистрированы сотрудники, которым выплачивалась зарплата, но которые на самом деле на работу не выходили.

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