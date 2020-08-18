Вторник, 18 Августа 2020 16:19

АрмИнфо. Директор института "Кавказ", политолог Александр Искандарян убежден, что происходящее сегодня в Беларуси очень похоже на то, что в шахматах называют цугцвангом, то есть какой бы шаг не был бы предпринят, будет только хуже.

По мнению эксперта, Беларусь стоит на пороге серьезных перемен, и вне зависимости от того, кто будет у власти в будущем - сможет каким-то образом удержаться действующий президент Александр Лукашенко или же придет кто-то иной - страна сильно ослабнет, и будет проходить через турбулентность.

Вместе с тем он считает, что решающими для будущего страны будут предстоящие 2-3 дня, поскольку ситуация стала устойчивая, и в ближайшие дни станет понятно в каком русле будут развиваться события, однако, при любом раскладе турбулентности избежать не удастся.

При этом Искандарян считает, что уже поздно пить боржоми, а предложения по Конституционным реформам запоздалые, и скорее являются попыткой цивилизованной передачи власти. Политолог не исключил, что эти предложения - попытка выиграть время и попытаться стабилизировать ситуацию в стране. Однако, по его словам, судя по всему, этого будет сложно добиться, ввиду скудности ресурсов у действующего главы государства.

"В принципе, Лукашенко, как человек, как личность - достаточно боевитая и устойчивая. В его политической биографии было много случаев, когда ему было тяжело. Но, эти сложности были больше во внешней политике, а не во внутренней и у него имидж человека, который не любит сдаваться", - сказал политолог.

Коснувшись звонка Лукашенко в Москву, эксперт напомнил, что утопающих как известно хватается и за соломинку. Искандарян констатировал, что отношения с Путиным в последнее время складывались очень тяжело, и Москва ждала этих выборов в Беларуси.

"Москве было понятно, что из этих выборов г-н Лукашенко выйдет ослабленным и при удачном варианте, если бы выборы получились, тогда бы с ним начали разговаривать. Но, потом, всё изменилось, так как Лукашенко начал разыгрывать антироссийскую карту до выборов. Очевидно, Лукашенко пытается выйти из этой ситуации, а в России просто ждут, что будет", - сказал политолог, при этом выразив убеждение, что сегодня у Кремля нет способа сохранить Лукашенко у власти, что вовсе не означает, что белорусский лидер не может удержаться у власти сам.

Эксперт также считает несерьезными разговоры о вводе российских войск в Белоруссию, а если вдруг такое и произойдет, то это будет вторая Украина.

В тоже время, Искандарян полагает, что ни Россия, ни Запад, сегодня не способны сделать что-то для сохранения Лукашенко, поскольку извне это сделать невозможно, другое дело, если это изнутри произойдет. Он также считает, что России будет вполне выгодна слабая Беларусь.

По убеждению Искандаряна, никакой Запад не станет решать проблемы Беларуси в будущем, поскольку это многомиллиардные субсидии, а угрозы санкций, это всего лишь "сотрясание воздуха". "Беларусь чудеснейшим образом смогла сохранить тот социальный и экономический тип государства, который был при Советском Союзе. Она его пролонгировала, и поразительным образом сохранила в отличие от стран нефтяных, которые смогли экономику смягчить путем высоких цен на нефть. Эта ситуация подошла к концу, и является одной из важнейших причин того, что сегодня происходит в Беларуси", - сказал он. В этом контексте политолог напомнил, что в 2018 году в Армении тоже прошла такая хорошая революция, такие хорошие люди пришли к власти, и демократия, однако где же десятки миллиардов инвестиций? Тоже самое будет и в Беларуси, а проблемы придется решать, а это будут в первую очередь социальные проблемы.

Говоря о воздействии ситуации в Беларуси на конфигурацию в рамках Евразийского экономического союза, Искандарян отметил, что в ЕАЭС и без этого существуют проблемы. "В ЕАЭС есть проблемы, и это связано не с Беларусью. Если мы посмотрим на ЕАЭС эпохи коронавируса, то все станет очевидно. Но, если говорить о Беларуси, то нужно понимать, что ЕАЭС не способ двустороннего взаимодействия государств - это способ центрирования политик всех этих стран на России. Есть разные оси: Минск- Москва-Ереван, Нурсултан-Москва-Бишкек, и т.д. Они разные, у нас у всех разные потребности и размеры, разные волнующие вопросы. Трудно сказать, что у армян были какие-то большие интересы с белорусами, и поэтому считаю, что как было, так и останется. ЕАЭС останется для Армении, как для остальных членов ЕАЭС формой лояльности к Российской Федерации. Думаю, для Беларуси тоже", - сказал политолог.

При этом он убежден, что в Белоруссии каких-то серьезных антироссийских настроений быть не может, и нет смысла отменять ЕАЭС или Союзное государство.

Вместе с тем, Инскандарян считает, что нельзя проводить параллели между тем, что сегодня происходит в Беларуси, с тем, за чем мир наблюдал два года назад в Армении. Политолог констатировал, что в Беларуси до сих пор у протестов нет головы. Тихоновская таковой не является, меж тем как информационное сопровождении осуществляется очень централизовано и грамотно.

По мнению политологов, режим в Беларуси, которая находится в центре Европы между Польшей и Литвой архаичный. И протест в Беларуси не столько социальный, сколько эстетический. <Люди, которые родились и выросли в этой стране, эти 30-летние <айтишники> ничего кроме Лукашенко не видели в своей жизни, и эта эстетика советского колхоза им претит, и они поднимаются против этого>, - отметил Искандарян, отметив, что именно в этом проблема, а не в том, что нельзя править 26 лет. Просто у правителей есть такое свойство, что если слишком долго задерживаться на посту, то теряется ощущение реальности и связи с окружающим миром.

Отметим, что массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.