Вторник, 18 Августа 2020 13:08

АрмИнфо. Судебное заседание по делу супруги бывшего депутата Манвела Григоряна - Назик Амирян перенесено.

В ходе назначенного на 18 августа судебного слушания сторона защиты представила ходатайство о переносе судебного заседания до окончания чрезвычайного положения. Суд удовлетворил ходатайство, и назначил следующее судебное заседание на 22 сентября.

Напомним, что Назик Амирян обвиняется в присвоении особо крупных размерах и умышленном банкротстве ЗАО <Армстекло>, а также в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ в принадлежащих ее семье трех домах, по предварительному сговору с мужем и сыном Арманом Григоряном.