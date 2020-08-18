Вторник, 18 Августа 2020 13:00

АрмИнфо. Как долго могут присутствовать антитела в организме человека после заболевания коронавирусом? Как вырабатывается иммунитет человека к инфекционным заболеваниям? Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала председатель правления РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии», врач-трансфузиолог высшей категории Сания Абдрахманова.

«Иммунитет человека к инфекционным заболеваниям бывает врожденным и приобретенным, который, в свою очередь, делится на неспецифический и специфический. Неспецифический (клеточный) иммунитет базируется на работе тканевых клеток и белков – интерферона, цитокинов, макрофагов, которые первыми реагируют на вторжение чужеродного агента и воздействуют на него различными способами, блокируя размножение возбудителя. Поэтому у лиц, перенесших бессимптомную или легкую форму заболевания, антитела могут не выработаться, что означает достаточную эффективность неспецифического иммунитета», - объяснила Сания Абдрахманова.

По ее словам, в случае, если неспецифический иммунитет не справился с возбудителем заболевания, запускается механизм специфического иммунитета. Специфический (гуморальный) иммунитет – это выработка антител путем сложного механизма последовательной активации клеток крови, включая этап превращения В-лимфоцитов в плазматические клетки, которые и вырабатывают антитела – иммуноглобулины. «В остром периоде (с 3-5 дня от начала заболевания) вырабатываются антитела типа М – IgM, которые, как правило, существуют 2-3 недели. С 7-9 дня у больного начинают вырабатываться антитела другого типа – IgG, наличие которых свидетельствует о хронизации процесса. В среднем IgG достигают пика на 3-ей неделе, после чего начинается снижение их уровня в крови», - рассказала С.Абдрахманова.

Как отметила врач, после заболевания в организме сохраняются клетки памяти, которые находятся в вилочковой железе. При повторной встрече с инфекцией клетки памяти активируют запуск гуморального иммунитета с выработкой антител. Повторный контакт с антигеном возбудителя вызывает более высокий уровень продукции антител в сравнении с первой встречей с инфекцией. Она также пояснила, как долго иммунная система человека может противостоять вирусу.

«Приобретенный иммунитет отличается тем, что он не вечен. Если наш врожденный иммунитет спасает нас от привычных болезней до конца дней, то приобретенный носит временный характер. SARS-CoV-2 пока недостаточно исследован, не говоря уже про иммунитет к коронавирусу, вырабатываемый против него. Поэтому никто не может точно сказать, насколько стойким и длительным может быть ответ иммунной системы на этот вирус», - подчеркнула Сания Абдрахманова.

Она считает, что было бы хорошо иметь стойкий иммунитет как при вспышке другой коронавирусной инфекции, вызванной возбудителями SARS-1 – около 5 лет. «Но, как утверждают эксперты из Швеции, 6 месяцев иммунитет переболевшим людям уже обеспечен. Время покажет, можем ли мы рассчитывать на более продолжительный иммунитет. Распространение COVID-19 продолжается, и приходится придерживаться ограничений в общественной жизни. И, конечно, никто не отменял санитарно-гигиенические правила, которые уже прочно вошли в нашу жизнь: соблюдайте масочный режим, избегайте замкнутых пространств с большим скоплением людей, соблюдайте социальную дистанцию, не трогайте лицо руками, чаще мойте руки. И будьте здоровы», - пожелала казахстанцам Сания Абдрахманова.