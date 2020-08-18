Вторник, 18 Августа 2020 12:59

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Арцаха Артура Товмасяна встретился с бывшим главой СНБ Армении, председателем партии< Родина> Артуром Ванецяном. Об этом сообщается на странице партии "Родина" в соцсети Facebook.

Согласно источнику, Артур Товмасян представил основные направления деятельности Национального собрания Арцаха, подчеркнув важность атмосферы доверия и сотрудничества между партиями, представленными в парламенте, а также о роли парламентской дипломатии и вопроса международного признания Республики Арцах.

Артур Ванецян подчеркнул роль партиий в политических системах двух армянских республик, а также важность межпартийных контактов как среди представителей власти, так и в оппозиции. <Мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами в Арцахе. Мы готовы приложить усилия для международного признания Республики Арцах>, - подчеркнул Артур Ванецян.

Стороны также затронули вопросы, связанные с укреплением безопасности, обороноспособности Арцаха, экономическим развитием страны и борьбой с эпидемией коронавируса.