Вторник, 18 Августа 2020 12:57

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело по факту незаконного присвоения имущества экс-мэром Еревана Гагиком Бегларяном. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно источнику, СНБ установила, что ряд должностных лиц общины Еревана Кентрон по предварительному сговору с мэром столицы, которым на тот момент являлся Гагик Бегларян, в 2009 году злоупотребили своими должностными полномочиями и незаконно передали различным людям имущество общины, которые приобрели право собственности на нее. В 2011 году по предварительно договоренности данные лица продали имущество родственникам самого мэра и его приближенным по ничтожно низким ценам. В итоге, Еревану был нанесен ущерб в размере 235.000.000 драмов.

СНБ Армении 14 августа 2020 года возбудила уголовное дело по данному факту. Также Служба национальной безопасности сообщает, что были обнаружены факты о том, что экс-мэр Еревана присвоил себе 27 единиц недвижимости, среди которых также были здания, предназначенные для дошкольного и внешкольного образования.