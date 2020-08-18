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 Вторник, 18 Августа 2020 12:53
Ани Мшецян

За первое полугодие 2020 года в Армении было расследовано 395 уголовных дел о семейном насилии

За первое полугодие 2020 года в Армении было расследовано 395 уголовных дел о семейном насилии

АрмИнфо. В Армении за первое полугодие 2020 года было расследовано 395 уголовных дел, связанных с семейным насилием. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно источнику, всего от семейного насилия в вышеуказанный период пострадало 60 детей, всего от семейного насилия в Армении пострадало 333 человека, 196 гражданам было предъявлено обвинение.

Согласно статистике, 6 преступлений было совершено самими матерями детей, 26 преступлений - отцами, 12 преступлений - братьями и сестрами потерпевших детей. Одно преступление было совершено бабушкой, одно отчимом и 21 дедушками.

Более 115 мужей совершили преступления в отношении своих супруг, 6 преступлений совершили жены, 3 преступления были совершены родителями супруга, 6 невестками и зятьями, 1 внуком, 21 ребенком.

Наибольшее количество дел - 209, возбуждены по 118 статье УК РА (Избиение - Ред.), 45 по 137 статье УК РА (Угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества - Ред.). Более того, 20 уголовных дел было возбуждено по 117 статье УК РА (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью Ред.), еще 16 уголовных дел возбужденно по 112 статье УК РА (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - Ред.). 8 уголовных дел возбуждено по 141 статье УК РА (Совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати лет - Ред.), 167.1 (Воспрепятствование осуществлению свидания между ребенком и родителем или другим близким родственником - Ред.), 173 (Злостное уклонение родителя от содержания ребенка - Ред.).

Согласно источнику, было возбужденно также 6 уголовных дел по 104 статье УК РА (Убийство - Ред.) и 110 (Доведение до самоубийство Ред.). 5 уголовных дел возбуждено по 113 (Умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью - Ред.) и 169.1 (Сообщение ложных сведений органам записи актов гражданского состояния - Ред.) УК РА.

4 уголовных дела было возбуждено по 119 (Пытка - Ред.) , 139 (Насильственные действия сексуального характера - Ред.), 142 (Развратные действия - Ред. ) и 168 (Торговля детьми - Ред.) статье УК РА.  Также было возбуждено 3 уголовных дела по 185 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества - Ред.) и 353.1 (Умышленное неисполнение решения о неотложном вмешательстве или решения о защите - Ред.) УК РА.

Было возбуждено 2 уголовных  дела по 109 (Причинение смерти по неосторожности - Ред.), 131  (Похищение - Ред.), 133 (Незаконное лишение свободы - Ред), 138  (Насилие - Ред.), 144 (Незаконный сбор, хранение, использование или распространение сведений личной или семейной жизни - Ред,), 170(Неисполнение обязанностей по воспитаниюребенка - Ред.) УК Армении.

Также было возбуждено по одному уголовному делу по 120 (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - Ред.) , 140 (Понуждение к действиям сексуального характера - Ред.) 167 (Незаконное разлучение ребенка с родителями или подмена ребенка - Ред.) и 186 (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности - Ред.) статьям УК РА.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, из 395 уголовных дел было закрыты 208 дел, а 62 дела с обвинительными заключениями были направлены в суд. Было прекращено 143 уголовных дела. Также было приостановлено 11 дел. Помимо уголовных дел, переданных с первого полугодия 2020 года, 141 уголовное дело осталось незавершенным.

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