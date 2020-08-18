Вторник, 18 Августа 2020 12:32

АрмИнфо. Члены правительства и губернаторы должны получать достойную зарплату. Об этом августа в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьер считает правильным то, что члены правительства и губернаторы получают высокие зарплаты. "Правильно делают, что получают. Это было мое решение, это правильное решение, и наши министры, члены правительства за хорошую работу должны получать достойную зарплату.

Народ Армении должен быть счастлив, что в Армении есть министры, которые нуждаются в этих премиальных и которые не занимаются грабежом>, - сказал Пашинян. Премьер-министр отметил, что если кто-то из министров или губернаторов предпримет попытку грабежа, будет строго наказан. В этом контексте он призвал объехать Севан и убедиться, что проделана колоссальная работа, и страна постепенно превращается в большую строительную площадку.

В целом, Пашинян остался доволен рабочим визитом в Гегаркуникскую область, где проверил качество строительства дорог.

Отметим, что в СМИ периодически появляются публикации о премиях чиновников. Эта тема вызывает широкий общественный резонанс на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране.