Вторник, 18 Августа 2020 12:26

АрмИнфо.По данным на 11:00 18 августа, в Армении выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 327 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 41846 случаев коронавируса, выздоровели 34982 человека, скончались 832. За последние сутки болезнь унесла жизни 8-и человек в возрасте от 65-и лет до 91-го года; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день был зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 245.

На данный момент фактическое лечение получают 5787 пациентов. В общей сложности, в республике был проведен 186661 тест на коронавирус (из них 1067 - за последние сутки).