Вторник, 18 Августа 2020 12:24

АрмИнфо. С сентября возобновятся занятия в высших учебных заведениях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

Министр проинформировал, что решение было принято в результате обсуждения с Комендатурой. <1 сентября учебный процесс стартует только для студентов первого курса бакалавриата. Информацию о порядке начала занятий и расписании уроков можно будет узнать на официальных сайтах вузов. Старт уроков для всех остальных студентов будет дан с 15 сентября. По итогам встречи с руководителями вузов также было отмечено, что вузы сами определят способ организации учебного процесса, проводя его гибридным способом, то есть обычным и дистанционным>, - сообщил Арутюнян, добавив, что соблюдение антиэпидемиологических правил является залогом непрерывности учебного процесса.

Напомним, что занятия в вузах и школах были отменены с марта месяца по причине эпидемиологической ситуации по COVID-19, в связи с чем учебные заведения перешли на дистанционное образование. Ранее было принято решение, что школы откроют свои двери перед учащимися с 15 сентября.