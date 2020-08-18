Вторник, 18 Августа 2020 12:10

АрмИнфо. В первом полугодии 2020 года в производстве компетентных органов Следственного комитета было расследовано 1233 уголовных дела коррупционного характера, подготовлено 158 материалов.

Как сообщает СК, за указанный период было завершено 199 уголовных дел коррупционного характера, прекращено - 146, из которых 104 - на основании оправдания. С обвинительным заключением в суд направлено 53 уголовных дела. В целом, за первое полугодие уголовному преследованию по уголовным делам коррупционного характера подверглись 715 человек. Из указанных лиц задержаны 20, 14 человек были освобождены. В качестве обвиняемых привлечено 515 человек; обвинения предъявлены 510; должностная деятельность 12 обвиняемых прекращена.

По 102 уголовным делам, а также материалам, по которым было отказано в возбуждении уголовного дела при отсутствии оснований, был причинен имущественный ущерб в размере 634.873.480 драмов, из которых размер нанесенного государству ущерба составил 582.571.503 драмов. Из нанесенного ущерба было восстановлено 340.189.653 драмов, из которых

325.902.096 драмов- из нанесенного государству ущерба. По уголовным делам, которые были прекращены при отсутствии оснований, ущерб составил 188.222.115 драмов, из которых восстановлено 173.179.735 драмов.