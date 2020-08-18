Вторник, 18 Августа 2020 11:58

АрмИнфо. Вступает в силу решение правительства Армении, согласно которому граждане страны получили возможность ввозить лекарства по международной почте без лицензии. С соответствующим оповещением выступил Комитет государственных доходов.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, физические лица могут посредством перевозчика или по международной почте ввозить до 5

наименований лекарства в каждый календарный год с тремя упаковками зарегистрированных или незарегистрированных в республике препаратов. До принятия решения ввоз лекарств по почте был вообще запрещен. В

этой связи, Комитет государственных доходов предупреждает, что для контроля за ввозимыми в Армению препаратами во избежание возможных злоупотреблений таможенные органы будут регистрировать объемы лекарств, а в случае их превышения физические лица должны будут получить соответствующее разрешения Министерства здравоохранения РА. "Комитет государственных доходов призывает граждан воздерживаться от злоупотреблений и не использовать новую возможность для провоза наркотических и психотропных веществ. По возможности, перед ввозом убедитесь, что лекарства не содержат вышеуказанных веществ", - говорится в сообщении КГД.

Напомним, что парламент Армении 1 июня принял проект изменений в законе "О лекарствах". Законопроект, подготовленный депутатами от фракции "Мой шаг", предлагает разрешить доставку лекарств почтой, в том числе из-за рубежа. Граждане могут раз в год без лицензии ввозить в Армению до пяти наименований медикаментов (по три упаковки каждого вида) для личного использования. Чтобы привезти больше лекарств, уже нужно будет обращаться в министерство здравоохранения. Ранее законодательство разрешало приобретать лекарства только в лицензированных учреждениях, то есть в аптеках. Некоторые лекарства, которые по тем или иным причинам не зарегистрированы или не продаются в Армении, привозили частным путем, через друзей и знакомых. По новому законопроекту, граждане страны имеют право завозить лекарства из-за рубежа или заказывать их через международные курьерские службы, но такие посылки можно получать не более одного раза в месяц. Допустимый объем и порядок ввоза лекарств утверждает правительство Армении.