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 Вторник, 18 Августа 2020 11:58
Александр Аванесов

КГД Армении предупреждает граждан страны об ответственности за ввоз наркотических и психитропных веществ

КГД Армении предупреждает граждан страны об ответственности за ввоз наркотических и психитропных веществ

АрмИнфо. Вступает в силу решение правительства Армении, согласно которому граждане страны получили возможность  ввозить лекарства по международной почте  без лицензии. С соответствующим оповещением выступил Комитет государственных доходов.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, физические лица могут посредством перевозчика или по международной почте ввозить до 5

наименований лекарства в каждый календарный год с тремя упаковками зарегистрированных или незарегистрированных в республике препаратов. До принятия решения ввоз лекарств по почте был вообще запрещен. В

этой связи, Комитет государственных доходов предупреждает, что для контроля за ввозимыми в Армению препаратами  во избежание возможных злоупотреблений таможенные органы будут регистрировать  объемы лекарств,  а в случае их превышения  физические лица должны будут получить соответствующее разрешения Министерства здравоохранения РА. "Комитет государственных доходов призывает граждан воздерживаться от злоупотреблений и не использовать новую возможность для провоза наркотических и психотропных веществ. По возможности, перед ввозом убедитесь, что лекарства не содержат вышеуказанных веществ", - говорится в  сообщении  КГД.

Напомним, что парламент Армении 1 июня принял проект изменений в законе "О лекарствах".  Законопроект, подготовленный депутатами от фракции "Мой шаг", предлагает разрешить доставку лекарств почтой, в том числе из-за рубежа. Граждане могут раз в год без лицензии ввозить в Армению до пяти наименований медикаментов  (по три упаковки каждого вида) для личного использования. Чтобы привезти больше лекарств, уже нужно будет обращаться в министерство здравоохранения. Ранее законодательство разрешало приобретать лекарства только в лицензированных учреждениях, то есть в аптеках. Некоторые лекарства, которые по тем или иным причинам не зарегистрированы или не продаются в Армении, привозили частным путем, через друзей и знакомых. По новому законопроекту, граждане страны имеют право завозить лекарства из-за рубежа или заказывать их через международные курьерские службы, но такие посылки можно получать не более одного раза в месяц. Допустимый объем и порядок ввоза лекарств утверждает правительство Армении. 

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