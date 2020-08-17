Понедельник, 17 Августа 2020 18:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилой дом 22 на улице Амиряна, ООО "Авиакасса" и ресторан "Урарту", жилые дома 43 на улице Пушкина, 64 на улице Арами, жилые дома 31, 35 на улице Ханджяна, 2, 4 на улице Фррика, жилые дома 10 на улице Гераци, 26/1 на улице Вардананца, жилой дом 66 на улице Чаренца, жилой дом 17 на улице Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 45-70 на улице Атояна, жилые дома 1, 2, 5, 7 на пешеходном переходе Атояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 34 в квартале "Норашен", жилой дом 3 на 2-ом переулке Маргаряна, жилые дома 39б на улице Гюльбенкяна, 6 на улице Хачатряна, собственные дома на улице Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подьезд 3 жилого дома 7 на улице Сундукяна, жилой дом 25 на улице А.Аветисяна, 8, 10 на пр. Азатутяна, жилой дом 29 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 1 на улице Прошяна, собственные дома на улицах Арагаца, Кохба, жилые дома 93, 93а на улице Арагаца, собственные дома на улицах Арагаца, Гарибджаняна, собственные дома на 1-ом переулке улицы Араратяна, собственные дома на 3-ем переулке пр. Багратуняца, жилые дома 30, 32 на пр. Аршакуняца, 6 на улице Лазо, собственные дома на улице и переулке Лазо, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 1 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 6/2 в 3-ем квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 в 4-ом квартале Давташена; жилые дома 1, 3, 5 на улице Джухаи, жилые дома 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 20 на улице Нансена, жилые дома 4, 4/1 на улице Боряна, жилые дома 14, 18 на улице Сафаряна, жилые дома 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 на улице Лвовяна, жилые дома 2, 4 на переулке Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 1 на переулке Д.Маляна во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 5 на 1- ом переулке Багяна в 3-ем Норкском массиве; жилой дом 51 на пр. Гая в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 2 на улице Шопрона в 6-ом Норкском массиве; жилые дома

9(1/13), 2/3 на переулке Ташкента и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом микрорайоне Аван Аринджа;

в Арагацотнской области:

10?00-16?00 квартал "Нарек", улицы Вани Героснер, Мравяна, Смбата Зоравара, Шираза, Прошяна в городе Аштарак;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, кварталы "Калер", "Болор охер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

16?00-17?00 4-ый квартал, компании "Л.К.Э", "Микаэл", "Арарат Лада", птицефабрика "Арзни", ЗАО "Акна лич", "Аринко Гор", ООО 'Москва

отель", ООО 'Раф Хачатрян", "Боха", ЧП "Карен Петросян", ООО 'Газ груп", ООО "Про бизнес", ЧП "Битерм Риверл", "Р.Товмасян", "Баблоян", "Тагуш Кургинян", "Армен Гараганян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Арзни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.