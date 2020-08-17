Понедельник, 17 Августа 2020 17:22

АрмИнфо. На территории мемориала "Героям Ошакана" состоялось возложение венков и цветов по случаю 193-ей годовщины Ошаканской битвы, в которой российские офицеры и армянские ополченцы, сражаясь плечом к плечу, спасли Первопрестольный Эчмиадзин от персидского войска.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, в мероприятии приняли участие вице- губернатор Армавирской области Карен Григорян, вице-мэр г. Эчмиадзин Арсен Петросян, временный поверенный в делах России в Армении Алексей Синегубов, сотрудники Российского центра науки культуры в Ереване, во главе с руководителей Сергеем Рыбинским. Ранее цветы к монументу также возложили представители молодёжных организаций.

Напомним, что Ошаканская битва - одновременно одна из самых драматических и героических страниц в истории русско-персидской войны. 17 августа 1827 года недалеко от деревни Ошакан произошло сражение между 30-тысячной персидской армией и 3- тысячным русским отрядом под командованием генерала Афанасия Красовского. Несмотря на неравные силы, русские воины вместе с армянскими добровольцами во главе с Католикосом Нерсесом Аштаракеци смогли отбить атаки врага, и дошли до Эчмиадзина. Смертью храбрых пал 1131 русский воин