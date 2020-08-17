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 Понедельник, 17 Августа 2020 17:14
Карина Манукян

Глава ВАК: Решение Минобразования по диссертации ректора АГЭУ можно опротестовать в суде

Глава ВАК: Решение Минобразования по диссертации ректора АГЭУ можно опротестовать в суде

АрмИнфо.Глава Высшей аттестационной комиссии РА Смбат Гогян прокомментировал решение Минобрнауки по докторской диссертации ректора Армянского государственного экономического университета Дианы Галоян.

Напомним, что, по итогам изучения административных жалоб Галоян, со стороны министерства приказ главы ВАК от 09.07.2020 г. о возбуждении производства по части признания недействительным присвоение Галоян ученой степени доктора экономических наук был признан полностью неправомерным, а приказ от 17.07.2020 г. о признании недействительным присвоения Галоян данной ученой степени был аннулирован.

Между тем в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook Гогян проинформировал, что данное решение можно опротестовать в суде, или же обратиться напрямую к Правительству, поскольку оно, как было отмечено, является неправильным. Глава ВАК заметил, что лично к Галоян отрицательно не относится, и указал на то, что сама она по вопросу своей диссертации не имела никаких содержательных претензий.

Гогян также не преминул отметить, что, по его личному мнению, есть множество лиц, занимающих руководящие посты в вузах и научных учреждениях, докторские диссертации которых - некачественны, и ничего из себя не представляют с научной точки зрения. Между тем в случаях, когда в диссертации нет плагиата, но сама она по содержанию сравнима с научным маразмом, ВАК, как было отмечено, ничего не в силах предпринять, поскольку это выходит за рамки ее полномочий.

Напомним, что ранее глава ВАК Смбат Гогян заявил о том, что в научной работе Дианы Галоян есть явные факты плагиата. Он также указал на то, что ей оказывает покровительство замминистра образования, науки, культуры и спорта Гриша Тамразян.  Стороны эти обвинения опровергли. Галоян была избрана на должность ректора АГЭУ по итогам прошедших 17 июля текущего года выборов.

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