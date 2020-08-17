Понедельник, 17 Августа 2020 16:16

АрмИнфо.В Ереване пресечена попытка кражи платежного терминала.

Как сообщает Следственный комитет, 15 августа в 06:45 со столичной улицы Джанибекяна были подвергнуты приводу 4 человека, пытавшиеся украсть платежный терминал.

В тот же день в Полиции РА было возбуждено уголовное дело по признакам пунктов 1, 2 и 3 части 2 статьи 34-177 УК РА (попытка кражи), которое было принято к производству. В результате следственных и других процессуальных действий в рамках уголовного дела, трое из вышеуказанных мужчин были задержаны по подозрению в совершении преступных деяний, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 части 2 статьи 34-177 УК РА, а один - по подозрению в совершении деяний, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 части 2 статьи 34-38-177 УК РА.

Предпринимаются меры по раскрытию других возможных случаев кражи или попыток кражи, совершенных данной группой. Следствие продолжается.