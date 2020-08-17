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 Понедельник, 17 Августа 2020 16:10
Ани Мшецян

Эдмон Марукян заявляет, что партия ПА готова объединиться со всеми здоровыми политическими силами Армении

Эдмон Марукян заявляет, что партия ПА готова объединиться со всеми здоровыми политическими силами Армении

АрмИнфо.Возвращение прежней власти в Армении невозможно, а действующая власть провалилась. Об этом заявил глава партии <Просвещенная Армения>, депутат Эдмон Марукян.

Он также отметил, что те люди, которые призывают народ быть бдительными, так как прежняя власть может вернуться, являются лжецами. Они хотят только одного, чтобы прежняя власть оставалась в политике, вследствие чего повышался бы рейтинг действующей власти. <Возвращение прежней власти категорически невозможно, ни в каком формате. Отстраненные от власти политические силы делают все возможное, чтобы оставаться в политическом поле, быть фактором. И это возможно до тех пор, пока действующая власть постоянно напоминает о прежней власти, и ведет борьбу <с демонами>. От препираний новой и прежней власти народ ничего не выиграет, будет лишь жестокая война между <черными> и <белыми>>,- подчеркнул Марукян.

Депутат отметил, что согласно всем опросам у представителей прежней власти нет даже одного процента голосов, таким образом, <фактором> они являются лишь условно.

<В свою очередь партия <Просвещенная Армения> намерена объединиться со всеми здоровыми политическими силами, которые не связаны ни с прежней, ни с действующей властью. Мы создадим альянс, который в ходе выборов вытолкнет из предвыборной гонки представителей прежней и нынешней власти. Новая власть не оправдала ожидания народа, прежняя тоже. Следовательно, стоит обратить внимание на новые политические силы>,- заключил Марукян

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