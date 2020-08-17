Понедельник, 17 Августа 2020 16:10

АрмИнфо.Возвращение прежней власти в Армении невозможно, а действующая власть провалилась. Об этом заявил глава партии <Просвещенная Армения>, депутат Эдмон Марукян.

Он также отметил, что те люди, которые призывают народ быть бдительными, так как прежняя власть может вернуться, являются лжецами. Они хотят только одного, чтобы прежняя власть оставалась в политике, вследствие чего повышался бы рейтинг действующей власти. <Возвращение прежней власти категорически невозможно, ни в каком формате. Отстраненные от власти политические силы делают все возможное, чтобы оставаться в политическом поле, быть фактором. И это возможно до тех пор, пока действующая власть постоянно напоминает о прежней власти, и ведет борьбу <с демонами>. От препираний новой и прежней власти народ ничего не выиграет, будет лишь жестокая война между <черными> и <белыми>>,- подчеркнул Марукян.

Депутат отметил, что согласно всем опросам у представителей прежней власти нет даже одного процента голосов, таким образом, <фактором> они являются лишь условно.

<В свою очередь партия <Просвещенная Армения> намерена объединиться со всеми здоровыми политическими силами, которые не связаны ни с прежней, ни с действующей властью. Мы создадим альянс, который в ходе выборов вытолкнет из предвыборной гонки представителей прежней и нынешней власти. Новая власть не оправдала ожидания народа, прежняя тоже. Следовательно, стоит обратить внимание на новые политические силы>,- заключил Марукян