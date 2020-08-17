Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 17 Августа 2020 16:06
Марианна Мкртчян

Россия модернизирует КПП "Верхний Ларс"

Россия модернизирует КПП "Верхний Ларс"

АрмИнфо. Россия начинает реконструкцию контрольно-пропускного пункта (КПП) "Верхний Ларс".

Реконструкцию КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией завершат к 2023 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В 2021 году на модернизацию КПП будет выделено почти 2 миллиарда рублей. "Работы по реконструкции КПП Верхний Ларс - проектно-сметная документация находится на экспертизе, которая должна завершиться в сентябре.  Строительно-монтажные работы планируется начать в 2021 году.  По предварительным оценкам, на 2021 год должно быть выделено 1,9 миллиарда рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе комитета дорожного хозяйства региона, отметив, что окончание этих работ намечено на 2022 год.  В настоящее время КПП работает в крайне напряженном режиме - при проектной пропускной способности около 4 тысяч человек в сутки через границу следуют более 13 тысяч человек. Фактическая пропускная способность по легковым автомобилям более чем в 15 раз больше проектной, а по грузовым - в три раза. Помимо реконструкции необходимо построить новый инспекционно-досмотровый комплекс и провести расширение дорожного полотна с двух до четырех полос, чтобы распределять потоки движения по видам транспортных средств.  "Оптимальным выглядит внедрение системы "электронный талон контроля", а также создание зоны комфортного ожидания перед пунктом пропуска с внедрением системы электронной очереди>, - пояснили в пресс-службе, уточнив, что это поможет избежать пробок на границе. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный пункт пропуска на грузинско-российской границе.

Напомним, что через КПП "Верхний Ларс" пролегает единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Проблемы скопления грузовиков  в зимний сезон, а легковых автомобилей летом, связанная как с пропускной способностью таможенного пункта, так и гололедами, ливнями и оползнями на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, стали "буднями" армянских перевозчиков. В связи с этим, параллельно ведутся разговоры о перспективе открытия альтернативной дороги. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 18 августа
В Армении почтили память героев Ошаканской битвыВ Армении почтили память героев Ошаканской битвы
Глава ВАК: Решение Минобразования по диссертации ректора АГЭУ можно опротестовать в судеГлава ВАК: Решение Минобразования по диссертации ректора АГЭУ можно опротестовать в суде
В Армении сдан в эксплуатацию первый морг для вскрытия тел умерших от COVID-19В Армении сдан в эксплуатацию первый морг для вскрытия тел умерших от COVID-19
Пресечена попытка кражи платежного терминалаПресечена попытка кражи платежного терминала
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Поиск по дням

2013 , 2014