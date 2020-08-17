Понедельник, 17 Августа 2020 16:06

АрмИнфо. Россия начинает реконструкцию контрольно-пропускного пункта (КПП) "Верхний Ларс".

Реконструкцию КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией завершат к 2023 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В 2021 году на модернизацию КПП будет выделено почти 2 миллиарда рублей. "Работы по реконструкции КПП Верхний Ларс - проектно-сметная документация находится на экспертизе, которая должна завершиться в сентябре. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2021 году. По предварительным оценкам, на 2021 год должно быть выделено 1,9 миллиарда рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе комитета дорожного хозяйства региона, отметив, что окончание этих работ намечено на 2022 год. В настоящее время КПП работает в крайне напряженном режиме - при проектной пропускной способности около 4 тысяч человек в сутки через границу следуют более 13 тысяч человек. Фактическая пропускная способность по легковым автомобилям более чем в 15 раз больше проектной, а по грузовым - в три раза. Помимо реконструкции необходимо построить новый инспекционно-досмотровый комплекс и провести расширение дорожного полотна с двух до четырех полос, чтобы распределять потоки движения по видам транспортных средств. "Оптимальным выглядит внедрение системы "электронный талон контроля", а также создание зоны комфортного ожидания перед пунктом пропуска с внедрением системы электронной очереди>, - пояснили в пресс-службе, уточнив, что это поможет избежать пробок на границе. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный пункт пропуска на грузинско-российской границе.

Напомним, что через КПП "Верхний Ларс" пролегает единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Проблемы скопления грузовиков в зимний сезон, а легковых автомобилей летом, связанная как с пропускной способностью таможенного пункта, так и гололедами, ливнями и оползнями на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, стали "буднями" армянских перевозчиков. В связи с этим, параллельно ведутся разговоры о перспективе открытия альтернативной дороги.