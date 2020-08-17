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 Понедельник, 17 Августа 2020 16:05
Карина Манукян

Приказы ВАК касательно докторской работы ректора АГЭУ признаны недействительными

Приказы ВАК касательно докторской работы ректора АГЭУ признаны недействительными

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта РА признало недействительными приказы главы ВАК касательно докторской работы ректора Армянского государственного экономического университета Дианы Галоян. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице министерства в Facebook.

Галоян представила в министерство административные жалобы касательно решений главы Высшей аттестационной комиссии от 9-го июля и 17-го июля.  В рамках возбужденного административного производства были изучены детали жалоб, а также правомерность и соответствие осуществленных действий регулированиям закона <Об основах администрирования и административном производстве>. В итоге приказ главы ВАК от 09.07.2020 г.  о возбуждении производства по части признания недействительным присвоение Галоян ученой степени доктора экономических наук был признан полностью неправомерным, а приказ от

17.07.2020 г. о признании недействительным присвоения Галоян данной ученой степени был аннулирован.

Напомним, что ранее глава ВАК Смбат Гогян заявил о том, что в научной работе Дианы Галоян есть явные факты плагиата. Он также указал на то, что ей оказывает покровительство замминистра образования, науки, культуры и спорта Гриша Тамразян.  Стороны эти обвинения опровергли. Галоян была избрана на должность ректора АГЭУ по итогам прошедших 17 июля текущего года выборов.

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