Понедельник, 17 Августа 2020 13:39

АрмИнфо. В Астраханской области на полигоне Южного военного округа (ЮВО) Капустин Яр дан старт специальному учению с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Эшелон-2020".

Как сообщает пресс-служба ЮВО, на церемонии открытия учения заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майор Мухамеджан Таласов отметил, что учение проводится несмотря на то, что в государствах-членах Организации сложилась непростая санитарно-эпидемическая обстановка, вызванная распространением коронавирусной инфекции.

"Одна из главных целей учения - совершенствовать слаженность совместных действий по материально-техническому обеспечению в интересах КСОР ОДКБ, предназначенных для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности наших государств", - сказал Мухамеджан Таласов.

Заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ выразил уверенность в том, что органы управления и подразделения, участвующие в специальном учении "Эшелон-2020", продемонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки и способность эффективно действовать в составе объединенных группировок войск в различных условиях обстановки.

В учении под руководством заместителя командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова принимают участие военнослужащие государств-членов Организации и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего в учении принимают участие около одной тысячи военнослужащих, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения военнослужащие развернут пункт управления МТО, выполнят перевозку воинских контингентов, а также организуют материально­техническое обеспечение в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности. Подразделения совершенствуют практику погрузки и выгрузки

военной техники различными способами, восполнения запасов материальных средств в районах боевых действий, эвакуации и ремонта повреждённой в ходе боя техники, массовой заправки техники и др.