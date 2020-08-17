Понедельник, 17 Августа 2020 13:35

АрмИнфо. На территории Армении с 17 по 19, а также 21- 22 августа ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В отдельных частях страны также ожидается град. 20-го августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 18-20-ое августа температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градуса, с 21 по 22 постепенно понизится на 3-5 градусов.

В Ереване 17 и 22 августа время от времени ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. С 18-21 августа ожидается погода без осадков. Темпера воздуха днем будет

колебаться от +28 до+30 градусов.