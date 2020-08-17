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 Понедельник, 17 Августа 2020 13:26
Ани Мшецян

Армения заняла 116 место в рейтинге самых счастливых стран мира

Армения заняла 116 место в рейтинге самых счастливых стран мира

АрмИнфо.Армения заняла 116 место в рейтинге самых счастливых стран мира, составленном Подразделением ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network). Таким образом, по сравнению с 2019 годом, позиции Армении в рейтинге не изменились. Армения расположилась между Нигерией и Грузией.

Первое место в списке заняла Финляндия, набрав максимальное количество баллов - 7,809.  Второе и третье места заняли соответственно Дания (7,646) и Швейцария (7,560).  Израиль занял - 14 строчку, на одну строчку, понизив свои позиции, а позиции Германии не изменились - 17-е место. Россия оказалась на 73-ей строчке рейтинга, в то время как в 2019 году страна занимала 68-ую строчку.

Молдавия оказалась на 70-м месте, на одну позицию улучшив свои показатели по сравнению с 2019 годом. Беларусь оказалась на 75 месте, улучшив свои показатели, в 2019 году страна занимала 81-ую строчку. Армения осталась на 116-ой позиции, а соседняя Грузия - на 117-ой на две позиции поднявшись в рейтинге.  Украина - на 123-м месте, улучшив свои показатели на 10 строчек, а Азербайджан занимает 89 строчку рейтинга.  Турция заняла 93 позицию, а Иран - 118 место. Казахстан - 50 место, Таджикистан на 71 строчке рейтинга, Кыргызстан на 74 месте, Туркменистан на 95 месте.

Примечательно, что в опубликованном списке самый высокий рейтинг из всех постсоветских стран занимает Узбекистан на 38 месте, затем Литва, Эстония - расположившиеся на 41 и 51-й позициях, а Латвия на 57 позиции. Замыкает список самых счастливых стран Афганистан - 153 строчка.

При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.

Для составления этого рейтинга использовались оценки, основанные на рекомендациях ООН и Организации экономического сотрудничества и развития, такие как безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения и опросы об удовлетворенности граждан. 

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