Понедельник, 17 Августа 2020 13:02

АрмИнфо. Служба национальной безопасности выявила случаи злоупотребления служебными полномочиями и хищения со стороны сотрудников ЗАО "Национальный институт метрологии". Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно источнику, сотрудники предприятия, занимающие руководящие должности с 2010 по 2018 годы, придя к сговору с группой граждан, приняли на работу в общей сложности 27 человек, которые не ходили на работу и не выполняли своих служебных обязанностей. Несмотря на то, что должностные лица были хорошо осведомлены об этом, они подделывали документы, якобы свидетельствующие о выполнении <мертвыми душами> своих служебных обязанностей. В общей сложности из госбюджета этим неработающим сотрудникам было выписано 59 млн. драмов.

В СНБ возбуждены уголовные дела по 179 (Присвоение или растрата - Ред.) и 325 (Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств - Ред. ) статьям УК РА. Предпринимаются следственные действия для выявления всех участников, причастных к предполагаемому преступлению.