Понедельник, 17 Августа 2020 12:03

АрмИнфо.Конверс Банк объявляет о запуске акции «Спорт в моей жизни» для держателей карт Visa.

В рамках акции с 17 августа по 30 сентября включительно, совершая безналичные покупки, держатели банковских карт Visa могут получить один из 50 спортивных подарков. В частности, каждый из трех держателей карт, совершивших наибольшее количество безналичных операций на сумму 5 000 драмов и более, получит годовую подписку на посещение спорткомплекса на одного человека, а занявшие 4-10 места получат сертификат на покупку велосипеда или вело-оборудования. В качестве подарка также предусмотрены путевки на двухдневный отдых в Армении, спортивные часы 1 пакет на полный день для использования услугам Yell Extreme Park.

Следует отметить, что в рамках акций для держателей карт Visa за последние три года около 80 держателей карт Банка получили ценные подарки, денежные поощрения, а 10 наиболее успешных получили в прошлом году путевки на двоих и провели отдых в Барселоне, Лиссабоне, Будапеште, Праге, Риме, Вене, Афинах, Амстердаме, Берлине.