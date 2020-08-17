Понедельник, 17 Августа 2020 11:58

АрмИнфо.Кандидат в судьи Конституционного суда Армении Ваграм Аветисян представил председателю Национального Собрания РА заявление об отзыве своего согласия касательно избрания на данную должность. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Аветисян.

<Еще раз хочу отметить, что одной из сверхзадач нашего государства является становление независимой, подотчетной, предсказуемой судебной власти, пользующейся авторитетом в обществе и укомплектованной профессиональными судьями. Желанием внести вклад в решение этих проблем было обусловлено принятие мною предложения баллотироваться в судьи Конституционного суда. Однако после встречи с депутатами фракции <Мой шаг> и дальнейших обсуждений для меня стало очевидно, что подходы и представления части депутатов относительно роли Конституционного суда, аполитичности и независимости судьи КС не созвучны моим подходам и представлениям, а в некоторых случаях и неприемлемы для меня.

Следовательно, в подобной ситуации получение в Национальном собрании

80 голосов считаю нереалистичным, а участие в дальнейшем процессе избрания на должность судьи Конституционного суда - нецелесообразным. Поэтому сегодня я представил председателю Национального собрания заявление об отзыве своего согласия касательно избрания на данную должность. Одновременно выражаю благодарность Правительству за выдвижение моей кандидатуры на должность судьи Конституционного суда, а осуществляемым в Республике Армения судебно-правовым реформам желаю успешного хода во благо гражданина РА и нашей родины>, - отметил Аветисян.

Ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12- ю годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей. Правительство выдвинуло доктора юридических наук, профессора Ваграма Аветисяна. На общем собрании судей кандидатом в судьи КС был избран председатель кассационного суда РА Ерванд Хундкарян. Артур Вагаршян, выдвинутый президентом, является доктором юридических наук, профессором.