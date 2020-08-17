Понедельник, 17 Августа 2020 11:41

АрмИнфо.По данным на 11:00 17 августа, в Армении выявлено 32 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровел еще 71 пациент.

В общей сложности, в республике был подтвержден 41701 случай коронавируса, выздоровели 34655 человек, скончались 824. За последние сутки болезнь унесла жизни 6-и человек в возрасте от 45-и до 82-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день был зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 244.

На данный момент фактическое лечение получают 5978 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 185594 тестов на коронавирус (из них 284 - за последние сутки).