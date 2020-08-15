Суббота, 15 Августа 2020 20:52

АрмИнфо. Официальный Ереван отреагировал на события в Восточном Средиземноморье. Так, в заявлении армянского внешнеполитического ведомства, в частности, говорится: “Мы внимательно следим за последними событиями и военно-морской мобилизацией в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, происходящих в результате незаконных и провокационных действий Турции.

Подобная дестабилизирующая позиция в Восточном Средиземноморье демонстрирует последовательно проводимую агрессивную и экспансионистскую политику Турции в соседних регионах. Мы подтверждаем безоговорочную поддержку и солидарность Армении с Грецией и Кипром и призываем Турцию к принятию шагов по снижению напряженности, уважению международного права и приостановке всех действий в исключительных экономических зонах Греции и Кипра”.

Отметим, военные корабли ВМС Турции и Греции на грани морского сражения в Эгейском море. В результате маневра греческий фрегат Limnos столкнулся c турецким кораблем Kemal Reis. Оба корабля получили повреждения. Правительства обеих стран взаимно обвинили друг друга в эскалации напряженности и направили в зону конфликта дополнительные ислы. Претензии Турции на эксклюзивное право добычи нефти на восточно-средиземноморском шельфе грозит обернуться военным конфликтом.

Турецкие нефтяные компании ведут разработку месторождений вблизи границ Кипра и в Эгейском море под прикрытием военных кораблей ВМС Турции, что приводит к постоянным столкновениям.

Ситуация усугубляется тем, что Турция использует воды Восточного Средиземноморья для отправки войск и наемников в Ливию. Против действий Турции выступают Франция, Греция и Египет, которые направляют в район конфликта свои военные корабли. В результате взаимного противостояния греческйи фрегат F451 Limnos столкнулся c турецким кораблем F247 Kemal Reis.