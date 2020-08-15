Arminfo.info




﻿
 Суббота, 15 Августа 2020 20:52

Ереван призывал Турцию предпринять шаги по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье

Ереван призывал Турцию предпринять шаги по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье

АрмИнфо. Официальный Ереван отреагировал на события в Восточном Средиземноморье. Так, в заявлении армянского внешнеполитического ведомства, в частности, говорится: “Мы внимательно следим за последними событиями и военно-морской мобилизацией в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, происходящих в результате незаконных и провокационных действий Турции.

Подобная дестабилизирующая позиция в Восточном Средиземноморье демонстрирует последовательно проводимую агрессивную и экспансионистскую политику Турции в соседних регионах. Мы подтверждаем безоговорочную поддержку и солидарность Армении с Грецией и Кипром и призываем Турцию к принятию шагов по снижению напряженности, уважению международного права и приостановке всех действий в исключительных экономических зонах Греции и Кипра”.

Отметим, военные корабли ВМС Турции и Греции на грани морского сражения в Эгейском море. В результате маневра греческий фрегат Limnos столкнулся c турецким кораблем Kemal Reis. Оба корабля получили повреждения. Правительства обеих стран взаимно обвинили друг друга в эскалации напряженности и направили в зону конфликта дополнительные ислы. Претензии Турции на эксклюзивное право добычи нефти на восточно-средиземноморском шельфе грозит обернуться военным конфликтом.

Турецкие нефтяные компании ведут разработку месторождений вблизи границ Кипра и в Эгейском море под прикрытием военных кораблей ВМС Турции, что приводит к постоянным столкновениям.

Ситуация усугубляется тем, что Турция использует воды Восточного Средиземноморья для отправки войск и наемников в Ливию. Против действий Турции выступают Франция, Греция и Египет, которые направляют в район конфликта свои военные корабли. В результате взаимного противостояния греческйи фрегат F451 Limnos столкнулся c турецким кораблем F247 Kemal Reis.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Ереван призывал Турцию предпринять шаги по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье Ереван призывал Турцию предпринять шаги по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье
Пашинян: Сегодня День Капана - одного из самых красивых и привлекательных городов АрменииПашинян: Сегодня День Капана - одного из самых красивых и привлекательных городов Армении
Замминистра экономики Армении ознакомился с работой сельхозярмарки у стадиона Замминистра экономики Армении ознакомился с работой сельхозярмарки у стадиона "Раздан"
Lydian Armenia считает абсурдными утверждения о существовании урановой опасности на Амулсарском рудникеLydian Armenia считает абсурдными утверждения о существовании урановой опасности на Амулсарском руднике
Раскрыто хищение крупных денежных средств посредством поддельных банковских картРаскрыто хищение крупных денежных средств посредством поддельных банковских карт
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Поиск по дням

2013 , 2014