Суббота, 15 Августа 2020 12:58

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание главе правительства Индии Нарендре Моди по случаю Дня независимости страны.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе премьера РА, в послании Пашиняна, в частности, говорится:

"От имени правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный индийский народ по случаю Дня независимости Республики Индия.

Армения придает важное значение укреплению традиционно теплых отношений с Индией, основанных на многовековых исторических связях, доброй воле и взаимном доверии наших народов. Убежден, что совместными усилиями можно будет придать новое качество и содержание всестороннему развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Индии - благополучия и мира".