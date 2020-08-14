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 Пятница, 14 Августа 2020 17:57

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 17 августа

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 17 августа

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом  13 на улице 9 Мая;

11:00-17:00  жилой дом 21 на улице Рубинянца, подъезд 2 жилого дома 7 на улице Сундукяна, жилой дом 9/1 на улице А.Акобяна, жилой дом 14 на улице Дро, жилые дома 23 на улице Вагаршяна, 11, 13 на улице Хачатряна, жилой дом 1б на улице Киевяна, подъезды 1 и 4 жилого дома 23 на пр. Баграмяна, жилой дом 64 на пр. Баграмяна, собственные дома на улице Аргутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 33/1, 33/2 на пр. Маштоца, жилые дома 29, 36 на улице Саряна, жилой дом 86 на улице Арами, жилые дома 1, 3 на улице Спендиаряна, жилой дом 28 на улице Московяна, жилой дом 10 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах 9 Мая, Арагаца, собственные дома на 1-ой улице Кохба, жилые дома 10 на улице Чехова, 10 на улице Шевченко, 51а на улице 9 Мая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 14, 52 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 24 в 3-ем квартале Давташена, жилой дом 9 на улице Назарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 51-73 на 9-ой улице, 35-74 на 16-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 1-40 на 46-ой улице в Нор Ареше; собственные дома на 50-ой улице; жилые дома 21, 21/1, 23 на улице Эребуни, жилой дом 72 на 11-ой улице Нор Ареша, собственные дома 75-82 и жилые дома 87, 89 на улице Азатамартикнера, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “ВЕОН-Армения” (“Орбита”2), ООО “Автогаз”, ООО “С.Карапетян”, ООО “Акан”, ООО “Диана”, ООО “Ж.Даниелян”, ЗАО ‘’Ереван Джур”, ООО “С.Алоян”, “М.Аветисян”, ООО “А.Аванесян”, ООО “Д.Аванесян”, компании “А.Арутюнян”, “К.Ахназарян”; жилой дом 13/1 в квартале “Туманян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

 

в Котайкской области:

10։30-16։30 улицы Шаумяна, Спандаряна, Калер, квартал “Болор охер”, частично квартал “Цирананоц” в общине Егвард.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180

 

 

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