Пятница, 14 Августа 2020 17:34

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) объявляет о новых специальных условиях ипотечного кредитования в рамках сотрудничества с застройщиком «НС Констракшн».

Теперь вы можете приобрести квартиру мечты в «Давташен Сити» по выгодным условиям кредитования.

«Давташен Сити» - это новый, полностью озелененный благоустроенный многофункциональный жилой комплекс, который находится в административном районе Давташен, по адресу Егвардское шоссе, ул. Анастаса Микояна 64, недалеко от Разданского ущелья. Комплекс включает в себя 6 жилых 18-этажных зданий на 960 квартир, подземные парковки для 700 автомобилей, помещение под офисы. Во дворе жилого комплекса предполагается наличие детского сада, фонтанов, футбольных и волейбольных спортплощадок, супермаркета, а также зеленой зоны. Стоимость квартир в жилом комплексе из расчета за 1 квм. составляет 800 долларов США без ремонта и 850 долларов США с ремонтом.

Клиенты Банка ВТБ (Армения), приобретая квартиру в «Давташен Сити» могут воспользоваться специальными условиями ипотечного кредитования – предоплата начиная всего от 5%, сумма кредита от 1 млн. до 80 млн. драмов РА, по ставке 11,35% годовых с ежемесячной комиссией за обслуживания счета 0.05% от суммы кредита или 12,3% годовых без ежемесячной комиссии за обслуживания счета, со сроком погашения до 30 лет (эффективная ставка 12.65%-15%). Предварительное решение о кредитовании принимается в течение 1,5 рабочих дня. В рамках данной программы Банк осуществляет также страхование имущества и личное страхование заемщика на весь срок кредита.

Клиенты могут оформить ипотечный кредит в первом по своему формату в банковской системе Армении Ипотечном центре Банка ВТБ (Армения). Это совершенно новый уровень услуг на рынке ипотечного кредитования - индивидуальный подход к каждому клиенту, уютная атмосфера, удобные переговорные, где можно получить не только профессиональную консультацию персонального менеджера, но также и комплексные решения от партнеров Банка - застройщиков, страховых компаний, дизайнеров, магазинов стройматериалов, мебели, техники и т.д. Это единая комфортная и технологичная площадка, объединяющая все услуги, связанные с приобретением жилья «под ключ».

Более подробную информацию об ипотечном кредитовании в рамках сотрудничества с застройщиком «НС Констракшн» можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/am/credits#hip-ot-ek# или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.

Подробно о жилищном комплексе можно узнать на сайте https://davtashencity.am/ или позвонив по телефонам 010226111, 010223311, 041727222, 055 228282.