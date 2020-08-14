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 Пятница, 14 Августа 2020 17:20
Карина Манукян

Beeline совместно с Фондом "Опора" разработал для онкобольных в Армении спецтарифный план

Beeline совместно с Фондом "Опора" разработал для онкобольных в Армении спецтарифный план

АрмИнфо. Beeline в Армении, будучи приверженным клиентоориентированой политике и миссии обеспечения максимальной доступности к качественной связи, совместно с благотворительным Фондом "Опора" разработал для онкобольных специальный тарифный план с доступной тарификацией интернета. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Beeline.

В сообщении поясняется, что специальный тарифный план предусматривает, без тарификации интернета, неограниченный доступ к 6 широкополосным мобильным приложениям - Facebook, Messenger, WhatsApp, Zoom - до 31 октября, Zangi, Telegram. Кроме того, без тарификации интернета, этот  тарифный план открывает неограниченный доступ к ряду связанных со здравоохранением сайтов: www.henaran-fund.orgwww.bridgeofhealth.orgwww.cityofsmile.orgwww.oncology.amwww.breast.amwww.cancer.amwww.blood.amwww.apoa.am.

Согласно источнику, в этот спецтарифный план, стоимостью в 1500 драмов в месяц, включен не только доступный интернет и возможность бесплатного пользования рядом соцсетей, но и минуты разговорного времени внутри сети, SMS и дополнительный объем 3GB Интернета. Предложение доступно только новым абонентам и действует только в предоплатной форме, тарифы и условия пакета действуют только на территории РА. Цель специального тарифного плана - сделать доступной пациентам всестороннюю, общедоступную и надежную армяноязычную информацию о возможностях диагностики и специфике лечения рака в Армении.

"Наши корпоративные клиенты знают, что мы предоставляем им качественные и доступные услуги, адаптированные к их потребностям, предлагаемые тарифные пакеты максимально гибкие, а условия - сугубо клиентоориентированные. А в случае со специальным тарифным планом мы решаем не только проблему корпоративного клиента, но и помогаем людям в борьбе с болезнью, позволяем всегда оставаться на связи и быть осведомленными", - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Единственной целевой группой специального тарифного плана являются онкобольные, которым диагноз был поставлен в течение последних 24 месяцев. Срок 24 месяца рассчитывается на момент подачи заявки в Фонд "Опора". В случае несовершеннолетних бенефициаров специальный тарифный план может приобрести на свое имя родитель/опекун на основании документов, диагностирующих у ребенка рак.

Заявку нужно отправить на электронный адрес Фонда "Опора" info@henaran-fund.org, приложив копию паспорта пациента, соцкарты (номер общественных услуг) и последний эпикриз. Если пациент несовершеннолетний, необходимо приложить копии паспортов ребенка и его родителя/опекуна, соцкарты и последний эпикриз. После рассмотрения заявки Фонд "Опора" выдаст бенефициару соответствующий сертификат. Для уточнения возникших вопросов можно связаться с Фондом "Опора" по номеру (091) 095-513.

Для приобретения специального тарифного плана бенефициары должны будут представить в офисах обслуживания Beeline или в онлайн-режиме выданный Фондом "Опора" сертификат. В Beeline можно обратиться позвонив  по номеру (010) 700-700 или через фейсбук-страницы компании

- Beeline Armenia или Beeline Business. Сотрудники Beeline примут заявку и свяжутся с абонентом по поводу продажи специального тарифного плана.

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